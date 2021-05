Ascolti Tv 16 maggio 2021 | il Cigno in Compagnia mette le ali

(Di lunedì 17 maggio 2021)Tv 13. In prima serata su Rai1 in prima visione Ladel2 ha conquistato una media di 3.757.000 spettatori pari al 16,6% di share. A conferma dell'ottimo lavoro di ...

Le serate in diretta hanno fatto il boom di ascolti e, nonostante un calo della serata del 1 maggio quando lo show ha sfidato e perso contro Rai 1, il format si è dimostrato divertente e coinvolgente,...L'ultima puntata della Compagnia del Cigno 2 ha vinto gli ascolti della prima serata di ieri domenica 16 maggio 2021.