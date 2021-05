Anzio-Nettuno | controlli carabinieri su detenzione armi

Leggi su italiasera

(Di lunedì 17 maggio 2021) Intensida parte deidella Compagnia dilegati al contrasto del fenomeno dellaillegale di. Una variegata attività informativa, alla presenza di diverse pattuglie in servizio esterno sul territorio, che ha prodotto perquisizioni domiciliari nei confronti di soggetti sospettati di detenere illegalmente in casae munizioni, nonché all’arresto di due persone: un 49enne, romano residente a, trovato in possesso di una pistola Beretta con matricola alterata e con 4 proiettili inseriti nel caricatore e un 64enne di Avellino che deteneva illegalmente una pistola a tamburo di grosso calibro, non censita. Sono in corso accertamenti per verificare se lesiano state utilizzate per la commissione di ...