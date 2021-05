Allentamenti anche sulla mascherina: niente obbligo in spiaggia e tra vaccinati (Di lunedì 17 maggio 2021) In spiaggia senza mascherina ? "Se la distanza di sicurezza - che è la cosa principale - è rispettata, è chiaro che questa protezione all'aperto può essere allentata". A spiegarlo è stato Walter ... Leggi su ilgiorno (Di lunedì 17 maggio 2021) Insenza? "Se la distanza di sicurezza - che è la cosa principale - è rispettata, è chiaro che questa protezione all'aperto può essere allentata". A spiegarlo è stato Walter ...

Advertising

Ticinonline : Addio graduale al coprifuoco, riapertura delle palestre e centri commerciali aperti anche il weekend. Si discutono… - StefaniaFalone : RT @Ciribini: @WRicciardi Ciò che colpisce maggiormente, come @AdamJKucharski medesimo ha dichiarato a @Telegraph, è che anche se la fuga i… - Ciribini : @WRicciardi Ciò che colpisce maggiormente, come @AdamJKucharski medesimo ha dichiarato a @Telegraph, è che anche se… - Ciribini : @CaBarbati @sandrowilcke Anche in Italia occorrerebbe riflettere maggiormente sulla entità e sulla velocità degli a… - swissinfo_it : Il 31 maggio in #Svizzera potrebbero riaprire i locali interni dei ristoranti. Previsti allentamenti anche nel sett… -