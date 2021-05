Accordo Lega Serie A-Google: via le app IPTV pirata dal Play Store (Di lunedì 17 maggio 2021) Nel solco di una battaglia continua e incessante contro la pirateria audiovisiva la Lega Serie A ha trovato un alleato in Google: a seguito delle sue segnalazioni, Google ha rimosso dal Play Store le app che riproducevano illecitamente contenuti di proprietà della Lega Serie A. Inoltre, un nuovo Accordo tra le due parti garantirà a L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 17 maggio 2021) Nel solco di una battaglia continua e incessante contro la pirateria audiovisiva laA ha trovato un alleato in: a seguito delle sue segnalazioni,ha rimosso dalle app che riproducevano illecitamente contenuti di proprietà dellaA. Inoltre, un nuovotra le due parti garantirà a L'articolo

