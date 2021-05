Test salivare: quando si può fare e come (Di domenica 16 maggio 2021) Anche il tampone salivare può essere utlizzato per ottenere il green pass che serve per spostarsi tra regioni e partecipare ad eventi. Tuttavia, questi Test non sono ancora validi per il pass europeo. Ricordiamo che il green pass prevede: un Test negativo nelle ultime 48 ore, avere avuto il covid ed essere guarito nei sei mesi precedenti, oppure aver ricevuto entrambe le dosi di vaccino. Nella circolare è specificato che “Il campione di saliva può essere considerato una opzione per il rilevamento dell’infezione da Sars-cov2” Tuttavia, viene però chiarito che “la saliva può essere utilizzata come alternativa ai tamponi oro/nasofaringei preferibilmente entro i primi cinque giorni dall’inizio dei sintomi”, anche nel caso degli asintomatici. Quanto all’uso pediatrico, i dati, ricorda Speranza, “sono limitati” ... Leggi su quotidianpost (Di domenica 16 maggio 2021) Anche il tamponepuò essere utlizzato per ottenere il green pass che serve per spostarsi tra regioni e partecipare ad eventi. Tuttavia, questinon sono ancora validi per il pass europeo. Ricordiamo che il green pass prevede: unnegativo nelle ultime 48 ore, avere avuto il covid ed essere guarito nei sei mesi precedenti, oppure aver ricevuto entrambe le dosi di vaccino. Nella circolare è specificato che “Il campione di saliva può essere considerato una opzione per il rilevamento dell’infezione da Sars-cov2” Tuttavia, viene però chiarito che “la saliva può essere utilizzataalternativa ai tamponi oro/nasofaringei preferibilmente entro i primi cinque giorni dall’inizio dei sintomi”, anche nel caso degli asintomatici. Quanto all’uso pediatrico, i dati, ricorda Speranza, “sono limitati” ...

