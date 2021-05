Silvia Stibilj: chi è la moglie di Alessandro Talotti? Età, figli (Di domenica 16 maggio 2021) Silvia Stibilj, è stata una talentuosa pattinatrice nonchè moglie e recentemente vedova dell’atletista Alessandro Talotti, recentemente scomparso a causa di un tumore. Silvia Stibilj, nata a Trieste il 4 settembre 1993 ha legato indissolubilmente il proprio nome e la propria carriera al pattinaggio su rotelle, al quale si avvicina da giovanissima, contemporaneamente agli studi. Dopo svariati riconoscimenti a livello giovanile, nel 2012 arriva il titolo di campionessa mondiale giovanile, per esordire tra i “senior” l’anno successivo. Dopo un argento, arriveranno numerosi ori, arrivando a conquistarne ben 5 consecutivi, a livello Mondiale. All’età di 26 anni si ritira. Silvia Stibilj inizia una relazione sentimentale con ... Leggi su puglia24news (Di domenica 16 maggio 2021), è stata una talentuosa pattinatrice nonchèe recentemente vedova dell’atletista, recentemente scomparso a causa di un tumore., nata a Trieste il 4 settembre 1993 ha legato indissolubilmente il proprio nome e la propria carriera al pattinaggio su rotelle, al quale si avvicina da giovanissima, contemporaneamente agli studi. Dopo svariati riconoscimenti a livello giovanile, nel 2012 arriva il titolo di campionessa mondiale giovanile, per esordire tra i “senior” l’anno successivo. Dopo un argento, arriveranno numerosi ori, arrivando a conquistarne ben 5 consecutivi, a livello Mondiale. All’età di 26 anni si ritira.inizia una relazione sentimentale con ...

Advertising

il_piccolo : Silvia Stibilj ha sposato il campione dieci giorni prima della morte: “Se n’è andato serenamente, mi piacerebbe che… - infoitsport : Silvia Stibilj, moglie di Talotti, morto a 40 anni: «Ti amo ora e per sempre» - thewaterflea : RT @staff_M_Fedriga: Ci ha lasciato #AlessandroTalotti, campione friulano, tra i migliori italiani di sempre nel salto in alto. Una scompar… - serenaTonel : RT @staff_M_Fedriga: Ci ha lasciato #AlessandroTalotti, campione friulano, tra i migliori italiani di sempre nel salto in alto. Una scompar… - PaoloFicarra : RT @mariamacina: Il friulano, uno dei migliori italiani di sempre nel salto in alto, era da poco diventato papà. Sei mesi fa aveva racconta… -