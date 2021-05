Ottavia, questo non è un quartiere per giovani: ecco i problemi della borgata dove la sindaca Raggi non abita più (Di domenica 16 maggio 2021) “I problemi di questo quartiere? Il degrado, la monnezza… Io je la porterebbe tutta davanti casa sua, alla sindaca!” Non usa mezzi termini l’anziano signore che sosta davanti al bar di fronte alla stazione insieme ad altri tre coetanei. E che trascorre qui le sue giornate tutte uguali da pensionato ultrasettantenne. Ma la sindaca non abita più qui. Da via della Lucchina se n’è andata poco dopo la sua elezione a primo cittadino della Capitale. Ne è certo, padre Rafael Gadek, parroco della chiesa dei Santi Ottavio e Compagni Martiri. Padre Rafael, 53 anni, è stato vice parroco dal ’98 al 2000. E dal 2011 dirige la parrocchia e il contiguo oratorio della borgata che conta oggi circa 22mila ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 16 maggio 2021) “Idi? Il degrado, la monnezza… Io je la porterebbe tutta davanti casa sua, alla!” Non usa mezzi termini l’anziano signore che sosta davanti al bar di fronte alla stazione insieme ad altri tre coetanei. E che trascorre qui le sue giornate tutte uguali da pensionato ultrasettantenne. Ma lanonpiù qui. Da viaLucchina se n’è andata poco dopo la sua elezione a primo cittadinoCapitale. Ne è certo, padre Rafael Gadek, parrocochiesa dei Santi Ottavio e Compagni Martiri. Padre Rafael, 53 anni, è stato vice parroco dal ’98 al 2000. E dal 2011 dirige la parrocchia e il contiguo oratorioche conta oggi circa 22mila ...

