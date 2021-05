MotoGP oggi, GP Francia 2021: orario gara, tv, streaming, programma Sky, DAZN e TV8 (Di domenica 16 maggio 2021) oggi, domenica 16 maggio, andrà in scena il GP di Francia, quinto round del Mondiale 2021 di MotoGP. Sul tracciato di Le Mans ci si aspetta una gara dall’esito incerto e con tante variabili in gioco. In primis i piloti e le squadre dovranno rivolgere lo sguardo verso il cielo e capire se ci sarà o meno la pioggia. Giove Pluvio, infatti, ha condizionato il weekend e potrebbe continuare a farlo. In casa Yamaha, probabilmente, si augurano di poter gareggiare sull’asciutto tenuto conto della doppietta al termine delle qualifiche: primo Fabio Quartararo e secondo Maverick Vinales. Il transalpino, nonostante si sia presentato dopo l’operazione al braccio destro, pare aver dimenticato il dolore e la sua qualità di guida ha fatto la differenza. Quartararo ci tiene in maniera particolare, visto ... Leggi su oasport (Di domenica 16 maggio 2021), domenica 16 maggio, andrà in scena il GP di, quinto round del Mondialedi. Sul tracciato di Le Mans ci si aspetta unadall’esito incerto e con tante variabili in gioco. In primis i piloti e le squadre dovranno rivolgere lo sguardo verso il cielo e capire se ci sarà o meno la pia. Giove Pluvio, infatti, ha condizionato il weekend e potrebbe continuare a farlo. In casa Yamaha, probabilmente, si augurano di poter gareggiare sull’asciutto tenuto conto della doppietta al termine delle qualifiche: primo Fabio Quartararo e secondo Maverick Vinales. Il transalpino, nonostante si sia presentato dopo l’operazione al braccio destro, pare aver dimenticato il dolore e la sua qualità di guida ha fatto la differenza. Quartararo ci tiene in maniera particolare, visto ...

