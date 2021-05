Monreale, hub è un successo, Intravaia: “Chiederemo di proseguire” (VIDEO) (Di domenica 16 maggio 2021) “La professionalità degli operatori sanitari Monrealesi e l’adesione dei cittadini a vaccinarsi, ci spinge a chiedere all’Asp di Palermo di ripetere l’appuntamento qui a San Gaetano”. Lo dice Marco Intravaia, presidente del Consiglio comunale di Monreale nella terza giornata di somministrazioni all’hub di Monreale realizzato al San Gaetano. “I nostri concittadini – dice Intravaia – hanno compreso che il vaccino è l’arma vincente per riappropriarci delle nostre vite. Ringrazio il presidente della Regione Nello Musumeci per essersi speso nella delocalizzazione degli hub vaccinali sul territorio, che si sta dimostrando una scelta vincente”. Intanto oggi a Monreale c’è l’open day per quanto riguarda le dosi AstraZeneca e Johnson. È possibile ricevere la dose senza prenotazione dai 50 ... Leggi su monrealelive (Di domenica 16 maggio 2021) “La professionalità degli operatori sanitarisi e l’adesione dei cittadini a vaccinarsi, ci spinge a chiedere all’Asp di Palermo di ripetere l’appuntamento qui a San Gaetano”. Lo dice Marco, presidente del Consiglio comunale dinella terza giornata di somministrazioni all’hub direalizzato al San Gaetano. “I nostri concittadini – dice– hanno compreso che il vaccino è l’arma vincente per riappropriarci delle nostre vite. Ringrazio il presidente della Regione Nello Musumeci per essersi speso nella delocalizzazione degli hub vaccinali sul territorio, che si sta dimostrando una scelta vincente”. Intanto oggi ac’è l’open day per quanto riguarda le dosi AstraZeneca e Johnson. È possibile ricevere la dose senza prenotazione dai 50 ...

