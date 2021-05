Milan, idea Icardi per l’attacco (Di domenica 16 maggio 2021) Milan, idea Mauro Icardi per l’attacco. L’argentino potrebbe far fare alla rosa un considerevole salto di qualità completando il reparto offensivo. La storia di Mauro Icardi al Psg sarebbe ormai ai titoli di coda e il Milan sarebbe pronto a sondare il terreno per l’attaccante argentino, che resta comunque un obiettivo di mercato della Juventus. Calciomercato, idea Icardi per il Milan Il Milan si appresta a concludere una stagione che è andata oltre le aspettative con un grande rammarico: quello di non aver avuto a disposizione un secondo attaccante di livello. Zlatan Ibrahimovic ha fatto la differenza in campo e nello spogliatoio. Rebic si è messo in mostra candidandosi a vice-Ibra. La scommessa Mandzukic non ... Leggi su newsmondo (Di domenica 16 maggio 2021)Mauroper. L’argentino potrebbe far fare alla rosa un considerevole salto di qualità completando il reparto offensivo. La storia di Mauroal Psg sarebbe ormai ai titoli di coda e ilsarebbe pronto a sondare il terreno per l’attaccante argentino, che resta comunque un obiettivo di mercato della Juventus. Calciomercato,per ilIlsi appresta a concludere una stagione che è andata oltre le aspettative con un grande rammarico: quello di non aver avuto a disposizione un secondo attaccante di livello. Zlatan Ibrahimovic ha fatto la differenza in campo e nello spogliatoio. Rebic si è messo in mostra candidandosi a vice-Ibra. La scommessa Mandzukic non ...

