Milan-Cagliari, Pioli può superare Allegri ed eguagliare Rocco: i numeri (Di domenica 16 maggio 2021) Stefano Pioli, in caso di vittoria contro il Cagliari, può raggiungere degli ottimi numeri sulla panchina del Milan. Ecco i dettagli Leggi su pianetamilan (Di domenica 16 maggio 2021) Stefano, in caso di vittoria contro il, può raggiungere degli ottimisulla panchina del. Ecco i dettagli

Advertising

goal : ?? Juventus fixtures: ?? | Atalanta (Coppa Italia final) A | Bologna ??? AC Milan fixtures: H | Cagliari A | Atalant… - Gazzetta_it : Il sorpasso di Pioli su Allegri, i 'figli' di Ibra, il Meazza inospitale: #MilanCagliari in 3 temi - AntoVitiello : #Milan e #Puma hanno ufficialmente presentato l'home Kit 2021-2022 per la prima squadra maschile e femminile. La nu… - AndreaDipre6 : RT @PianiMino: Ma come cazzo ho fatto a reggere la finale di Manchester anni fa se oggi non sto reggendo Milan Cagliari? - SzCzsucks : Oh Milan Cagliari mi cago sotto, ho visto vincere una Champions league quando avevo il pannolino con chi credi di p… -