Lorenzo il Magnifico | la sua migliore stagione in Serie A con 19 gol

Con il gol arrivato al "Franchi" contro la Fiorentina, Lorenzo Insigne ha siglato il gol numero 19 in questo campionato decretando la sua migliore stagione in Serie A col Napoli. Insigne, infatti, ha superato il suo record di 18 gol nel campionato 2016-2017 con Maurizio Sarri. Ad una giornata dal termine può ancora raggiungere quota 20 dimostrando una crescita nel tempo anche dal punto di vista realizzativo. 19 – Lorenzo #Insigne ha segnato 19 gol in questo campionato: si tratta della sua miglior stagione realizzativa nel massimo torneo. Scalata.#SerieA #fiorentinanapoli — OptaPaolo (@OptaPaolo) May 16, 2021 Foto: Sito Napoli L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

