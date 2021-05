LIVE Ginnastica artistica, Finale Scudetto in DIRETTA: Alice D’Amato scatenata, Elisa Iorio rientra dall’infortunio (Di domenica 16 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.12 Buon Shapo e Tarzan della ragazza di Civitavecchia, ottimo Jaeger carpiato, uscita stoppata in doppio raccolto: molto brava. Elisa Iorio dovrà tirare fuori una bella prova per batterla. 17.11 Giannini ha eseguito un buon esercizio (non con un D Score elevato), uscita sporcata. Chiara Vincenzi sale sugli staggi, poi toccherà a Elisa Iorio. 17.10 Fadda è caduta in un passaggio verso lo staggio alto. Risale sull’attrezzo, ma Bollate rischia di finire in terza posizione questo triello. Intanto buon 13.500 di Edalli, Giannini e Cingolani cercheranno di batterlo. 17.08 Attesissimo il rientro in gara di Elisa Iorio dopo l’infortunio. L’emiliana della Brixia Brescia, grande specialista sugli stagi, incrocerà ... Leggi su oasport (Di domenica 16 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.12 Buon Shapo e Tarzan della ragazza di Civitavecchia, ottimo Jaeger carpiato, uscita stoppata in doppio raccolto: molto brava.dovrà tirare fuori una bella prova per batterla. 17.11 Giannini ha eseguito un buon esercizio (non con un D Score elevato), uscita sporcata. Chiara Vincenzi sale sugli staggi, poi toccherà a. 17.10 Fadda è caduta in un passaggio verso lo staggio alto. Risale sull’attrezzo, ma Bollate rischia di finire in terza posizione questo triello. Intanto buon 13.500 di Edalli, Giannini e Cingolani cercheranno di batterlo. 17.08 Attesissimo il rientro in gara didopo l’infortunio. L’emiliana della Brixia Brescia, grande specialista sugli stagi, incrocerà ...

