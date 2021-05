Linciato dalla folla e gettato in un cassonetto | uomo salvato in extremis dalla Polizia

(Di domenica 16 maggio 2021)dopo il sospetto di abuso contro un minore: lacostringe l’in unper ore, poi il ricovero in ospedale e la conferma del macabro retroscena. La… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

Robertoruggine : RT @LaNotiziaTweet: Scampia: il video dell'uomo linciato dalla folla perché accusato di essere un pedofilo - infoitinterno : Scampia, linciato dalla folla e gettato in un cassonetto. «Stava abusando di un minore» - infoitinterno : 'HA ABUSATO DI UN MINORE': LINCIATO DALLA FOLLA/ Ira Scampia: finisce nel cassonetto - Against_Caste : RT @LaNotiziaTweet: Scampia: il video dell'uomo linciato dalla folla perché accusato di essere un pedofilo - bizcommunityit : Scampia, linciato dalla folla e gettato in un cassonetto. «Stava abusando di un minore» -

Ultime Notizie dalla rete : Linciato dalla

Scampia: uomofolla, pare sia stato colto in flagrante mentre faceva sesso con un minoreScampia: il video dell'uomofolla perché accusato di essere un pedofilo La gente del posto, inferocita, si è scagliata in massa contro l'uomo, dando vita a un violento linciaggio. ...Entrambi i raid avrebbero avuto la stessa motivazione: ‘punire’ maltrattamenti e abusi, anche sessuali, ai danni di tre bambini, figli della coppia. Avrebbe maltrattato i suoi nipotini l’uomo picchiat ...Linciato dalla folla e gettato in un cassonetto: questo il trattamento che la folla inferocita di Scampia, quartiere dell’area nord di Napoli, ha riservato ad un uomo accusato di aver “abusato di un m ...