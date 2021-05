Juventus, Paratici sceglie l’allenatore: è sfida a due con terzo incomodo (Di domenica 16 maggio 2021) Il futuro del nuovo allenatore bianconero potrebbe dipendere dal Real Madrid Con il successo di ieri all’Allianz Stadium contro l’Inter, la Juventus è ancora in corso per un posto in Champions League il prossimo anno. I bianconeri, inoltre, mercoledì potrebbero regalare ad Andrea Pirlo il primo trofeo da allenatore, la Coppa Italia, con la finale in programma contro l’Atalanta. Un eventuale successo contro i bergamaschi e un piazzamento nelle prime quattro, comunque, che non dovrebbero bastare al tecnico della Juventus per essere confermato anche la prossima stagione. Fabio Paratici avrebbe già contattato due allenatore, entrambi profondi conoscitori del club bianconero, ma per la scelta influirà molto il destino del Real Madrid. I due nomi in cima alla lista della dirigenza bianconera, infatti, sarebbero quello di Massimiliano ... Leggi su tuttojuve24 (Di domenica 16 maggio 2021) Il futuro del nuovo allenatore bianconero potrebbe dipendere dal Real Madrid Con il successo di ieri all’Allianz Stadium contro l’Inter, laè ancora in corso per un posto in Champions League il prossimo anno. I bianconeri, inoltre, mercoledì potrebbero regalare ad Andrea Pirlo il primo trofeo da allenatore, la Coppa Italia, con la finale in programma contro l’Atalanta. Un eventuale successo contro i bergamaschi e un piazzamento nelle prime quattro, comunque, che non dovrebbero bastare al tecnico dellaper essere confermato anche la prossima stagione. Fabioavrebbe già contattato due allenatore, entrambi profondi conoscitori del club bianconero, ma per la scelta influirà molto il destino del Real Madrid. I due nomi in cima alla lista della dirigenza bianconera, infatti, sarebbero quello di Massimiliano ...

Advertising

MarcelloChirico : Marotta out ?? #Paratici (vice) in Paratici out ?? #Cherubini (vice) in Le grandi strategie progettuali in #Juventus - super_caz : @corr72ado @MarcoRiscossa @gio_mamma @MarioIlliano3 Appena però pare chiaro che senza champions la juve è destinata… - pyaztunekyakiya : RT @NicoSchira: Fabio #Paratici: “Il futuro dell’allenatore non dipenderà dall’esito di 1 o 2 partite, ma da valutazione complessiva di una… - Alessan40427338 : RT @tancredipalmeri: Video da ieri della tribuna dirigenti Juventus (sembra di sentire Paratici e Nedved) che impreca all’indirizzo del qua… - antogara : RT @tancredipalmeri: Video da ieri della tribuna dirigenti Juventus (sembra di sentire Paratici e Nedved) che impreca all’indirizzo del qua… -