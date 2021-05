Juventus-Inter | Paolo Ziliani | “Voglio dare un consiglio a tutti i tifosi del Napoli”

Advertising

pisto_gol : Juv-Int 3:2 Con un buon 1^T, e in 10>11 per l’espulsione di Bentancur la Juventus, con un rigore molto dubbio conc… - ZZiliani : + + + + + + + + + + + ULTIMORA + + + + + + + + + + + #JUVENTUS FC COMUNICA CHE LA PASSERELLA D’ONORE NEI CONFRON… - Inter : ??? | INTERVISTA Ascoltiamo le parole di mister Antonio Conte alla vigilia della sfida con la Juventus!… - Eurosport_IT : Ecco cosa ci ha detto Juventus-Inter ???????? #SerieA | #JuveInter | #Juventus | #Inter - AndreaCibyou : JUVENTUS 3-2 INTER (GIORNATA37-SERIE A) La JUVE vince SALVA la FACCIA ma... -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Inter

è stata una partita pesantemente condizionata dagli episodi con l'arbitro Calvarese che ha dimostrato fin da subito di non averla pienamente in controllo. Il primo rigore assegnato ai ...è stato come al solito un derby d'Italia sentito , combattuto e ricco di polemiche. Tre rigori concessi, due con l'ausilio del Var,due cartellini rossi (uno per parte), un gol ...Come riporta La Stampa, Con l’Inter una partita da Juve, ma è ancora dura. Cuadrado e Rabiot i migliori. Una partita seria, da Juventus. È arrivata a due giornate ...Farà discutere per qualche giorno, forse di più, l'arbitraggio di Gianpaolo Calvarese in Juventus-Inter. I bianconeri vincono, ma di certo non mancano le polemiche a causa di rigori troppo generosi, e ...