“INFRANTI I RECORD DI TUTTI I TALENT” | AMICI E LA GRANDE GIOIA DEL DIRETTORE DI CANALE 5

(Di domenica 16 maggio 2021) Festaa Mediaset per ild’ascolti didi Maria De Filippi con la finale più vista dal 2009 e la seconda miglior media del serale in assoluto. Una nota ufficiale di Cologno sottolinea i picchi dell’ultimo atto di2021 e rende note le parole deldi5. L’ultimo appuntamento con il programma di Maria De Filippi ha registrato 6.667.000 spettatori e il 33.5% di share (37.7% sul pubblico attivo e 51% sui giovani 15-34enni). Un successo confermato da picchi di oltre 7.665.000 spettatori e del 51% di share. La media stagionale di “” ha totalizzato 5.845.000 spettatori e il 28.14% di share (31.4% sul pubblico attivo e 47.34% sui giovani 15-24 anni), la più vista dal 2008. Giancarlo Scheri,di ...

