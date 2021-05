Il “vero” debito pubblico è più basso di quasi il 25% | ecco perché

(Di domenica 16 maggio 2021) Roma, 16 mag –mai così alto e, allo stesso tempo, persinoil 25% più. Una contraddizione? Una provocazione, in realtà. Desumibile dai numeri dell’ultimo bollettino di finanza pubblica pubblicato da Banca d’Italia.Nel marzo di quest’anno, ilitaliano ha toccato una nuova vetta. L’indebitamento delle amministrazioni ammonta infatti a 2.650,9 miliardi di euro, in aumento rispetto ai 2643,9 del mese precedente. Considerare ilin valore assoluto ha però poco senso. Si tratta di un dato troppo grezzo che, infatti, solitamente si associa al Prodotto interno lordo. Da cui il celebre rapporto/Pil. Il quale è necessariamente – stande il -0,4% registrato dal denominatore nel ...

