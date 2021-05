Il Sassuolo vince 3-1 a Parma, in corsa per il 7° posto (Di domenica 16 maggio 2021) Parma (ITALPRESS) – Un'altra vittoria continuando a inseguire la Conference League. A 90 minuti dal termine del campionato il Sassuolo mantiene vivo il sogno europeo battendo il Parma per 3-1. Al Tardini i ragazzi di De Zerbi si impongono grazie alle reti di Locatelli, Defrel e Boga che valgono la sesta vittoria nelle ultime otto partite nonchè il quarto successo di fila in trasferta. Per il Parma, invece, trattasi dell'ottavo ko consecutivo con l'ultimo punto risalente ormai al 3 aprile (2-2 col Benevento). In apertura di match è proprio il Parma a spaventare gli ospiti con un'ottima chance cestinata da Sohm. Poi tanto Sassuolo con una doppia occasione Boga-Defrel nella quale Sepe si esalta prima di concedere il vantaggio su calcio di rigore. Su uno splendido lancio di Locatelli, ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 16 maggio 2021)(ITALPRESS) – Un'altra vittoria continuando a inseguire la Conference League. A 90 minuti dal termine del campionato ilmantiene vivo il sogno europeo battendo ilper 3-1. Al Tardini i ragazzi di De Zerbi si impongono grazie alle reti di Locatelli, Defrel e Boga che valgono la sesta vittoria nelle ultime otto partite nonchè il quarto successo di fila in trasferta. Per il, invece, trattasi dell'ottavo ko consecutivo con l'ultimo punto risalente ormai al 3 aprile (2-2 col Benevento). In apertura di match è proprio ila spaventare gli ospiti con un'ottima chance cestinata da Sohm. Poi tantocon una doppia occasione Boga-Defrel nella quale Sepe si esalta prima di concedere il vantaggio su calcio di rigore. Su uno splendido lancio di Locatelli, ...

Advertising

ZZiliani : È la partita più importante di oggi: se la #Juventus non vince è fuori. Ma #DeZerbi vuole scavalcare la #Roma al 7*… - zazoomblog : Il Sassuolo vince 3-1 a Parma in corsa per il 7° posto - #Sassuolo #vince #Parma #corsa #posto - LaNotifica : Sassuolo vince 3-1 a Parma, in corsa per 7° posto - messina_oggi : Il Sassuolo vince 3-1 a Parma, in corsa per il 7° postoPARMA (ITALPRESS) - Un'altra vittoria continuando a inseguir… - blogsicilia : #notizie #sicilia Il Sassuolo vince 3-1 a Parma, in corsa per il 7° posto - -