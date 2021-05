Il Sassuolo manda in fondo alla classifica il Parma vincendo per 3 - 1

Advertising

GreenMidnight1 : @Milanistifurios @Andrea_Lorenzon Per 25 il Sassuolo ti manda una foto dei lacci delle scarpe di Raspadori... - gaetano_barbati : Fiorentina-Napoli è la partita della carriera di Beppe Iachini: saluta Firenze egregiamente, manda Napoli e Lazio a… - QuattroLuglio83 : @mirkonicolino Il Sassuolo fa possesso, ma verticalizza e manda in gol le sue punte, cosa che nessuno dei nostri cc é in grado di fare -

Ultime Notizie dalla rete : Sassuolo manda

Al 90'+4' il fischio dell'arbitrotutti sotto la doccia con il risultato di 1 - 3 per Parma -Arriva Sohm che a botta sicuraa lato 3' Occasione gol per il Sassuola, Raspadori alto 3' Palla verso la porta del. Brunetta la sta raggiungendo, Ma è lunga Il Parma oggi scende in ...Il Sassuolo fa tris con Locatelli, Defrel e Boga. Nulla da fare per il Parma, l'unico gol di Bruno Alves non riesce a risollevare la squadra già retrocessa ...Vincendo 1-3 in casa del Parma il Sassuolo si mantiene in scia della Roma e lotterà nell'ultima giornata per il settimo posto che vale la Conference League. Partita mai in discussione, nonostante i gi ...