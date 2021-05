Highlights e gol Psg-Reims 4-0 | Ligue 1 2020 2021 VIDEO

(Di domenica 16 maggio 2021) Glie i gol di Psg-4-0, match valevole per la penultima giornata della. Al Parco dei Principi i parigini riaprono il campionato, portandosi a -1 dal Lille prima dell’ultima giornata. Il match si sblocca in avvio con il rigore di Neymar, poi Mbappè, Marquinhos e Moise Kean arrotondano il risultato.1: IL RECAP DEL 37° TURNO GLISportFace.

Advertising

SkySport : ?? TOMORI ANTICIPA TUTTI E BATTE SZCZESNY ?? ? Primo gol in Serie A per il difensore rossonero e 3-0 MILAN allo Stadi… - Inter_Women : ? | GOL! Tutti i gol e gli highlights completi della vittoria di ieri contro San Marino! Qual è stato il più bello… - frankneapolitan : Milan Cagliari 0-0: highlights della partita di Serie A. Nessun gol a San Siro | Sky Sport - internewsit : VIDEO - Udinese-Sampdoria 0-1, Serie A: gol e highlights della partita - - sportli26181512 : Everton-Sheffield United 0-1: Una rete di Jebbison, segnata su assist di Robinson fa felice il Sheffield United. Ne… -

Ultime Notizie dalla rete : Highlights gol

Pioli rientra dagli spogliatoi con la novità Leao per Saelemaekers e tutta la squadra sembra cambiare marcia, ma ad andare vicino alè il Cagliari. Joao Pedro pennella per il colpo di testa in ...De Zerbi Ammoniti : Kurtic (P) Il tabellino di Benevento - Crotone 1 - 1 () vedi anche Crotone - Verona 2 - 1: video,della partita di Serie A 13' Lapadula (B), 90'+3 ...Guarda gli highlights del match tra Milan e Cagliari, gara valida per la 37.a giornata di Serie A: i gol e la sintesi da San Siro.Un gol di Simy nel finale di gara potrebbe condannare il Benevento alla Serie B. Contro il Crotone, i padroni di casa si lasciano raggiungere da un gol dell'attaccante e vedono affievolirsi le loro sp ...