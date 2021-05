Harry e Meghan: statue spostate al Madame Tussauds (Di domenica 16 maggio 2021) Dopo la “Megxit”, nome con cui è stato soprannominato l’addio di Harry e Meghan alla Famiglia Reale, in queste ore persino le statue di cera del famoso museo Madame Tussauds del principe e della compagna hanno lasciato i propri parenti. Le sculture, infatti, sono state trasferite in un altra sala… La decisione del principe Harry e di Meghan Markle di allontanarsi dalla Famiglia Reale e di rinunciare ai Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di domenica 16 maggio 2021) Dopo la “Megxit”, nome con cui è stato soprannominato l’addio dialla Famiglia Reale, in queste ore persino ledi cera del famoso museodel principe e della compagna hanno lasciato i propri parenti. Le sculture, infatti, sono state trasferite in un altra sala… La decisione del principee diMarkle di allontanarsi dalla Famiglia Reale e di rinunciare ai Articolo completo: dal blog SoloDonna

