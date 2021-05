Grande Fratello | un amatissimo ex vincitore è diventato papà!

Leggi su fattidigossip

(Di domenica 16 maggio 2021) L’exgieffino Andrea Cocco èpapà per la prima volta! Ieri pomeriggio è venuto al mondo il piccolo Massimo Girolamo Chikahiro, frutto dell’amore tra Andrea e la compagna Teresa. La lieta notizia è stata data dallo stesso Andrea, che attraverso una dolce dedica sul suo profilo Instagram, ha annunciato la lieta novella a tutti i suoi seguaci: Amore mio, quando ho sentito il tuo primo vaggito, stando all’erta fuori ad aspettare, ho pianto, non ce l’ho fatta ad essere semplicemente felice; non so perché ho immaginato che ci fossero ad aspettarti anche i tuoi bisnonni, Ottavia e Fernanda, Reiko e Chikao; o forse semplicemente mi piaceva il fatto che fossero lì a vedere come continuava la nostra storia di famiglia. Spero che Tu mi possa insegnare ad essere un buon padre. Mi sento già perso, ma so già che farò di tutto per essere alla tua altezza. Tuo ...