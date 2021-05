Governo: Tinagli, ‘serve serietà, non si può stare con un piede dentro e uno fuori’ (Di domenica 16 maggio 2021) Roma, 16 mag (Adnkronos) – “Il Partito democratico ha una sola priorità: che vengano spese bene e nei tempi giusti le risorse europee. Ma per farlo serve l’impegno di tutti i partiti al Governo. Non si può stare con un piede dentro e un piede fuori. E’ il tempo della serietà, non della propaganda”. Lo ha detto ai telegiornali la vicesegretaria del Partito democratico Irene Tinagli. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 16 maggio 2021) Roma, 16 mag (Adnkronos) – “Il Partito democratico ha una sola priorità: che vengano spese bene e nei tempi giusti le risorse europee. Ma per farlo serve l’impegno di tutti i partiti al. Non si puòcon une unfuori. E’ il tempo della, non della propaganda”. Lo ha detto ai telegiornali la vicesegretaria del Partito democratico Irene. L'articolo CalcioWeb.

