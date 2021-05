Giulini festeggia salvezza Cagliari, 'impresa indimenticabile' (Di domenica 16 maggio 2021) "Nel momento più difficile una squadra di uomini veri ha preso in mano il proprio destino ed è andata a compiere un'impresa indimenticabile. Con rabbia, cuore e orgoglio: onoriamola SEMPRE". Sono le ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 16 maggio 2021) "Nel momento più difficile una squadra di uomini veri ha preso in mano il proprio destino ed è andata a compiere un'. Con rabbia, cuore e orgoglio: onoriamola SEMPRE". Sono le ...

Advertising

gilnar76 : Cagliari, Giulini festeggia la salvezza: «Impresa indimenticabile» FOTO #7champions #Acm #Acmilan #Milan #Milanisti… - CORNERNEWS24 : #Calcio - Giulini festeggia salvezza Cagliari, 'impresa indimenticabile' 'Una squadra di uomini che ha preso in mano suo destino' - BombeDiVlad : ???? #Cagliari: è festa per la matematica salvezza ?? Le parole del presidente #Giulini #LeBombeDiVlad #LBDV #News… - CentotrentunoC : #Cagliari ?? Grande festa nel pomeriggio milanese per i rossoblù dopo il pareggio del #Crotone a #Benevento: il me… -