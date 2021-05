Draghi respinge i veti di Salvini: rispetterà gli impegni col Paese e l’Europa e farà le riforme (Di domenica 16 maggio 2021) Il premier Mario Draghi non ha gradito la “fuga in avanti” del leader della Lega Matteo Salvini, che ieri ha di fatto lanciato la candidatura dell’attuale presidente del Consiglio al Colle, dichiarando che “non sarà questa maggioranza” a fare le riforme indispensabili al Paese per ottenere i fondi europei del Recovery. L’obiettivo di Salvini nel proporre già adesso la candidatura di Draghi al Quirinale (anche a costo di bruciarla) è quello di andare al voto nel 2022, evitando che si arrivi all’anno successivo, quando il sorpasso di Fratelli d’Italia potrebbe essere compiuto e Giorgia Meloni potrebbe prendere il suo posto come leader della coalizione di centrodestra, raccogliendo i frutti dell’opposizione a Draghi. Il premier è perfettamente cosciente di queste ... Leggi su tpi (Di domenica 16 maggio 2021) Il premier Marionon ha gradito la “fuga in avanti” del leader della Lega Matteo, che ieri ha di fatto lanciato la candidatura dell’attuale presidente del Consiglio al Colle, dichiarando che “non sarà questa maggioranza” a fare leindispensabili alper ottenere i fondi europei del Recovery. L’obiettivo dinel proporre già adesso la candidatura dial Quirinale (anche a costo di bruciarla) è quello di andare al voto nel 2022, evitando che si arrivi all’anno successivo, quando il sorpasso di Fratelli d’Italia potrebbe essere compiuto e Giorgia Meloni potrebbe prendere il suo posto come leader della coalizione di centrodestra, raccogliendo i frutti dell’opposizione a. Il premier è perfettamente cosciente di queste ...

