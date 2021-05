Domenica In, Pierpaolo Sileri spiazza: la rivelazione in diretta (Di domenica 16 maggio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. A Domenica In è intervenuto anche Pierpaolo Sileri, il sottosegretario di Stato al Ministero della salute nel governo Draghi. Ospite abituale del salotto di Mara Venier ha discusso della situazione attuale in Italia. Tuttavia a colpire è stato quello che ha detto sui vaccini, ha infatti ammesso di non aver ancora ricevuto la sua dose. Il Ministro, infatti, Leggi su youmovies (Di domenica 16 maggio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. AIn è intervenuto anche, il sottosegretario di Stato al Ministero della salute nel governo Draghi. Ospite abituale del salotto di Mara Venier ha discusso della situazione attuale in Italia. Tuttavia a colpire è stato quello che ha detto sui vaccini, ha infatti ammesso di non aver ancora ricevuto la sua dose. Il Ministro, infatti,

Advertising

pierpaolo_e : RT @teamsalemioff: Noi che entriamo su Twitter..?? Domenica friccicariella? Vi vediamo belli carichi?????? #giuliasalemi #teamsalemi #prelemi… - Roberta20797187 : RT @piera69969209: senza cadere nella blasfemia - domenica di Pierpaolo, del signor Pierpaolo #prelemi - piera69969209 : senza cadere nella blasfemia - domenica di Pierpaolo, del signor Pierpaolo #prelemi - meneresto : RT @Jenny_3_: volevo ricordare che durante la pandemia non vedevo l'ora che arrivasse la domenica solo per sentire Pierpaolo e Giulia fare… - gio99068598 : RT @Jenny_3_: volevo ricordare che durante la pandemia non vedevo l'ora che arrivasse la domenica solo per sentire Pierpaolo e Giulia fare… -