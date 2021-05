Diffidati Fiorentina-Napoli | i partenopei a rischio squalifica in vista del Verona

(Di domenica 16 maggio 2021) Tutto pronto per il lunch match traper questa penultima giornata di Serie A 2020/2021. La squadra di Gattuso va a caccia di un posto Champions e cerca i tre punti a Firenze per rispondere alla vittoria della Juventus contro l’Inter. Ma c’è spazio anche per un occhio aiindell’ultimo turno contro il. Sono due i calciatori: Osimhen e Mario Rui, entrambi aed entrambi costretti a fare attenzione a non ricevere un cartellino giallo pesante.: Osimhen, Mario Rui SportFace.

Advertising

Nalive__ : #Fiorentina Squalificati: nessuno Indisponibili: Borja #Valero (da valutare), #Rosati (da valutare), #Dragowski (… - cn1926it : #FiorentinaNapoli, occhio al cartellino: due i diffidati azzurri - Cagliari_1920 : Asseminello Cagliari: archiviata la Fiorentina, testa al Milan #cagliaricalcio - sscalcionapoli1 : Due gli azzurri diffidati che, in caso di giallo contro la Fiorentina, salterebbero la gara contro il Verona… - Cagliari_1920 : Diffidati Cagliari Fiorentina: chi rischia di saltare il Milan #cagliaricalcio -

Ultime Notizie dalla rete : Diffidati Fiorentina

Sportface.it

Napoli Calcio - Gli azzurri Mario Rui e Victor Osimhen sonoe, in caso di cartellino giallo nel match in trasferta contro la, in programma domenica 16 maggio alle ore 12:30, salterebbero l'ultima gara di campionato contro il Verona.: Joao Pedro.: (3 - 5 - 2) Dragowski (dal 46' Terracciano); Milenkovic, Pezzella, Igor; Caceres (dal 70' Venuti), Bonaventura (dal 7' Callejon), Pulgar, Amrabat, Biraghi; Kouame (...Per il quotidiano sassarese Semplici potrebbe ripetere per questa soluzione già vista in avvio contro la Fiorentina La salvezza è vicina. Che arrivi domani sera (o col Genoa)deve essere ancora ottenut ...Sono tre i diffidati in casa Fiorentina che dovranno stare attenti al cartellino giallo, se non vorranno essere costretti a saltare il big match di domenica contro il Napoli alle 12:30.