Decisamente non un risotto tradizionale. Da provare (Di domenica 16 maggio 2021) La ricetta della chef Cristina Bowerman del risotto con genovese, caffè, cavolfiore, fave di cacao, marmellata di mandarino (foto di we Rise Studio). INGREDIENTI X 4:8 mandarini 80 g zucchero 1 foglia di alloro 200 g cavolfiore 200 ml latte intero 4 cipolle bianche 50 g burro 20 g semi di cacao 10 g pasta di caffè vino bianco brodo gallina q.b. 280 g riso Carnaroli pepe, sale Procedimento Per la marmellata di mandarini: fate bollire in abbondante acqua i mandarini per un’ora circa. Scolateli e privateli della buccia e dei semi. Rimettete la polpa sul fuoco assieme allo zucchero, l’alloro e il pepe. Lasciate cuocere per circa 30 minuti. Eliminate l’alloro e il pepe e mettete da parte. Per la crema di cavolfiore: cuocete il cavolfiore a pezzi dentro al latte. Una volta cotto, frullate, aggiustate di sale e passate allo chinois (colino). Per la genovese di ... Leggi su iodonna (Di domenica 16 maggio 2021) La ricetta della chef Cristina Bowerman delcon genovese, caffè, cavolfiore, fave di cacao, marmellata di mandarino (foto di we Rise Studio). INGREDIENTI X 4:8 mandarini 80 g zucchero 1 foglia di alloro 200 g cavolfiore 200 ml latte intero 4 cipolle bianche 50 g burro 20 g semi di cacao 10 g pasta di caffè vino bianco brodo gallina q.b. 280 g riso Carnaroli pepe, sale Procedimento Per la marmellata di mandarini: fate bollire in abbondante acqua i mandarini per un’ora circa. Scolateli e privateli della buccia e dei semi. Rimettete la polpa sul fuoco assieme allo zucchero, l’alloro e il pepe. Lasciate cuocere per circa 30 minuti. Eliminate l’alloro e il pepe e mettete da parte. Per la crema di cavolfiore: cuocete il cavolfiore a pezzi dentro al latte. Una volta cotto, frullate, aggiustate di sale e passate allo chinois (colino). Per la genovese di ...

Advertising

borghi_claudio : @LArchetipo @AlbertoBagnai Si decisamente... le luci vicine al quadro sono una cretinata, evitare assolutamente. Fu… - borghi_claudio : @V3lv3tBlu @FmMosca Salvini ha protestato decisamente con Draghi contro la norma per l'obbligo per i sanitari (ero… - chetempochefa : 'Le situazioni reali non sono mai belle.Preferisco molto di più ciò che accade sullo schermo. Le cose che non sono… - andreatamponi : @SalernoSal @rulajebreal Per parlare della questione direttore ci sono persone decisamente più qualificate che non… - Francym97 : RT @23_auri: La vita non è vincere o perdere ma i #prelemi oggi hanno decisamente vinto -