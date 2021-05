Crash Bandicoot 4 | doppiatori parlano di un nuovo progetto | è un gioco? – Notizia – PS4Videogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di domenica 16 maggio 2021) Idi4 cidi unal quale stanno lavorando: si tratta di un?.4 It’s About Time ha fatto tornare sugli schermi dei giocatori ilpreferito dei fan con uncapitolo di altissima qualità. Cosa sarà del futuro della saga, però? Dopo aver confermato che Toys for Bob – lo sviluppatore – è vivo e vegeto, Activision non ha dato grandi indizi su quanto possiamo aspettarci, se non che il team continuerà a supportare il quarto capitolo. Ora, però, idie Dr. Neo Cortex … Notizie giochi PlayStation 4Read More L'articolo...

Sono passati solo due mesi dall'uscita di4: It's About Time , sequel diretto di3: Warped e già si parla di possibile sequel. Scott Whyte (doppiatore dinell'ultimo capitolo) ha infatti ......Creed Valhalla Atelier Ryza 2 Lost Legends & Secret Fairy Balan Wonderworld Borderlands 3 Bridge Constructor The Walking Dead Bugsnax Concept Destruction Control Ultimate Edition4 It'...I doppiatori di Crash Bandicoot 4 ci parlano di un nuovo progetto al quale stanno lavorando: si tratta di un nuovo gioco?. Crash Bandicoot 4 It's About Time ha fatto tornare sugli schermi dei ...Crash Bandicoot 5 potrebbe essere attualmente in sviluppo, ma allo stesso tempo trattarsi di qualcos'altro, in un post ambiguo su Instagram.