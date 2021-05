Benevento-Crotone | le probabili formazioni del match

Leggi su zon

(Di domenica 16 maggio 2021) Penultima giornata di campionato, ilspera ancora nel miracolo. Ilormai retrocesso gioca senza Messias Nella 37° giornata di Serie A si deve decidere ancora tutto. Mentre nell’anticipo di sabato lo Spezia ha vinto lo scontro diretto per la salvezza, ora tocca algiocarsi la permanenza in Serie A, contro unche ormai non ha più pretese. La squadra di Cosmi è da 4 turni matematicamente retrocesso, perciò sarà solo un ostacolo da superare per la squadra allenata da Inzaghi. In caso di vittoria, i campani si giocaranno all’ultima giornata con il Torino il finale dentro o fuori. La partità sarà disponibile su Sky Sport o in streaming su SkyGo o Now alle ore 15:00. QUI– Da segnalare le assenze di Foulon, Iago Falque e Caldirola. Inzaghi decide di ...