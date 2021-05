Benevento Crotone 1-1: Simy manda all’inferno gli uomini di Inzaghi (Di domenica 16 maggio 2021) Allo stadio Vigorito, il match valido per la 37ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Benevento e Crotone: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio “Vigorito”, Benevento e Crotone si affrontano nel match valido per la 37ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Benevento Crotone 1-1 MOVIOLA 95? Glik ci prova – Miracolo di Festa, si rimane sul pareggio 93? GOL Crotone – Disattenzione difensiva del Benevento, ne approfitta Simy e centra l’1-1 73? Ci riprova Lapadula – Azione simile a quella che ha portato al gol del vantaggio, ma questa volta Lapadula calcia a lato di pochissimo 50? Lapadula segna in offside – L’attaccante del Benevento firma la doppietta ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 16 maggio 2021) Allo stadio Vigorito, il match valido per la 37ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio “Vigorito”,si affrontano nel match valido per la 37ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi1-1 MOVIOLA 95? Glik ci prova – Miracolo di Festa, si rimane sul pareggio 93? GOL– Disattenzione difensiva del, ne approfittae centra l’1-1 73? Ci riprova Lapadula – Azione simile a quella che ha portato al gol del vantaggio, ma questa volta Lapadula calcia a lato di pochissimo 50? Lapadula segna in offside – L’attaccante delfirma la doppietta ...

