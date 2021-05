Vincendo Amici | Giulia Stabile ha infranto due record

(Di domenica 16 maggio 2021)la ventesima edizione dihaduesenza neanche esserne a conoscenza. Il primo riguarda proprio la sua professione, dato che mai fino ad oggi una ballerina era riuscita a conquistare il gradino più alto del podio, generalmente andato ad un cantante uomo (ben 11 volte su 20 edizioni).è la prima ballerina a vincerein 20 anni #20 — BICCY.IT (@BITCHYFit) May 15, 2021 Nel corso delle venti edizioni altre ballerine si sono avvicinate alla vittoria, senza mai conquistarla: nel 2002 Marianna Scarci ha conquistato la medaglia d’argento, così come nel 2003 lo ha fatto Anbeta Toromani e nel 2004 Sabrina Ghio. Per ritrovare una ballerina donna sul podio ...

Entra ada scuola iniziatauna sfida di canto voluta da Rudy Zerbi (che diventa il suo Prof) contro Giulio, ex allievo di Arisa costretto a lasciare il talent. Il brano con cui vince ...Animato da una grande passione per la musica, entra nella scuola dicon l'inedito Nella notte una sfida di canto contro Giulio Musca. A richiedere la sfida era stato Rudy Zerbi, il ...Conquistati pubblico e giudici nel corso delle puntate. «Insieme in finale? Lui me lo aveva scritto in un bigliettino» ha confessato Giulia prima del verdetto ...Un finale scoppiettante ma che tutto sommato non rivela alcuna sorpresa per il pubblico del talent show di canale 5. Giulia Stabile vince la ...