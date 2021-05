Tancredi di Amici: chi è, età, genitori, Instagram (Di sabato 15 maggio 2021) Tancredi Cantù Rajnoldi è uno dei protagonisti di questa ultima edizione di Amici di Maria De Filippi. Oggi, sabato 15 maggio, il ragazzo sarà protagonista del salotto del primo pomeriggio di Canale Cinque a Verissimo condotto da Silvia Toffanin. Scopriamo qualcosa in più su di lui. Tancredi di Amici: chi è? Tancredi Cantù Rajnoldi è uno dei cantanti che è riuscito a conquistare quest’anno un importante banco nella Scuola di Amici di Maria De Filippi. Il ragazzo è originario di Milano ed ha 19 anni ed ha già scritto varie canzoni e pubblicato vari singoli che piacciono al pubblico.Tancredi Cantù Rajnoldi ha due genitori artisti, suo padre è il direttore creativo della maison milanese di Giorgio Armani, mentre la mamma si chiama Angela ed è una ... Leggi su puglia24news (Di sabato 15 maggio 2021)Cantù Rajnoldi è uno dei protagonisti di questa ultima edizione didi Maria De Filippi. Oggi, sabato 15 maggio, il ragazzo sarà protagonista del salotto del primo pomeriggio di Canale Cinque a Verissimo condotto da Silvia Toffanin. Scopriamo qualcosa in più su di lui.di: chi è?Cantù Rajnoldi è uno dei cantanti che è riuscito a conquistare quest’anno un importante banco nella Scuola didi Maria De Filippi. Il ragazzo è originario di Milano ed ha 19 anni ed ha già scritto varie canzoni e pubblicato vari singoli che piacciono al pubblico.Cantù Rajnoldi ha dueartisti, suo padre è il direttore creativo della maison milanese di Giorgio Armani, mentre la mamma si chiama Angela ed è una ...

