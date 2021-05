Storie disperate che fanno ben sperare

Leggi su cityroma

(Di sabato 15 maggio 2021)– Mirko ucciso perché ha fatto da scudo al corpo di sua madre, che il suo ex compagno voleva massacrare. Michele, rider, sfregiato per difendere una ragazza aggredita che non conosceva. Luana, ragazza madre, morta sul lavoro in fabbrica dove si guadagnava la vita e manteneva suo figlio. Trefinite male ma nel segno del bene.di ragazzi comuni disposti a giocarsi la vita per la loro madre o anche per una ragazza aggredita, o ragazze madri-lavoratrici; ragazzi del popolo, si sarebbe detto un tempo. Sono questi i modelli positivi per i ragazzi loro coetanei, non i rapper e gli influencer pieni di soldi, tatuaggi e arroganza. Direte che non diventeranno mai esempi perché le loronon hanno lieto fine, sono vite finite male o comunque segnate. Meglio non imitarli, ...