Serie A | Roma-Lazio 2-0 | Mkhitaryan e Pedro stendono i biancocelesti La classifica

(Di sabato 15 maggio 2021) Termina 2-0 il Derby della Capitale,.Successo dellanella "sfida delle sfide", contro la. I giallorossi si tolgono la soddisfazione di tornare al successo con un gol per tempo. Al 42' èa regalare il sorriso al tecnico Paulo Fonseca, per il vantaggio giallorosso. Nella ripresa,in gol al 78', realizza la rete del definitivo 2-0 per la, azzerando le residue speranze Champions League deiche chiudono la gara in dieci, dopo l'espulsione del difensore centrale, Acerbi. La squadra di Simone Inzaghi martedì recupererà la gara della venticinquesima giornata contro il Torino senza obiettivi da raggiungere, prima di chiudere il campionato in casa del Sassuolo. il tecnico della, ...

OptaPaolo : 1 - #Pedro è il giocatore più anziano di sempre ad aver segnato il suo primo gol al Derby tra Roma e Lazio in Serie… - Gazzetta_it : Gol! Roma - Lazio 2-0, rete di Pedro (ROM) - SkySport : ROMA-LAZIO 2-0 Risultato finale ? ? #Mkhitaryan (42') ? #Pedro (78') ? ? - whiteIouis : RT @OptaPaolo: 1 - #Pedro è il giocatore più anziano di sempre ad aver segnato il suo primo gol al Derby tra Roma e Lazio in Serie A (con 3… - ScMotorieSelmi : Roma-Lazio finisce 2-0 Gol di Mkhitaryan e Pedro -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Roma

- Finisce 2 - 0 il derby della capitale frae Lazio : vantaggio di Mkhitaryan al 42' e, nella ripresa, raddoppio di Pedro al 33'. Con questo risultato la i giallorossi allungano a +4 sul Sassuolo e vedono la Conference League mentre i ...- Un lampo di Mkhitaryan nel primo tempo e una magia di Pedro nella ripresa regalano il derby allae tagliano fuori definitivamente la Lazio dalla corsa alla Champions League. Fonseca vendica la brutta sconfitta dell'andata e saluta l'Olimpico con il suo primo derby vinto, mentre Inzaghi esce ...Compie una super parata sul tiro ravvicinato di Luis Alberto e tiene in partita la Roma. Nel secondo tempo si ripete sul tacco ... Arriva il suo dodicesimo gol in Serie A in stagione. Dzeko 7,5: non ...Da poco terminato il derby della Capitale tra Roma e Lazio valevole per la 37esima giornata di Serie A. Dopo un primo tempo equilibrato, i giallorossi si sono portati in vantaggio al 42esimo con Mkhit ...