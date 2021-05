Rula Jebreal replica dopo le polemiche a Propaganda Live | nelle storie condivide e commenta la puntata

Advertising

welikeduel : Diego Bianchi spiega cos'è #propagandalive - welikeduel : Questa sera torna #propagandalive. Saranno con noi Rula Jebreal, Michele Serra, Elio, Caparezza, Colapesce e Dimart… - mante : Chiunque conosca anche solo da lontano Propaganda live sa perfettamente che la fiera presa di posizione di Rula Jeb… - Fabiodeciuceis : RT @La7tv: #propagandalive Diego Bianchi spiega (anche a Rula Jebreal) cos’è PropagandaLive @welikeduel @zdizoro - giuseppemaria : RT @DottorWatson: Lo scanzonato pubblico di Propaganda da 24 ore attacca Rula Jebreal, difende Roberto Angelini e tace di fronte le parole… -

Ultime Notizie dalla rete : Rula Jebreal

ha rifiutato l'invito a parrtecipare a Propaganda Live . Diego Bianchi, il presentatore, ha spiegato quello che era successo in diretta, mostrando la sua disapprovazione per la scelta ...La giornalista su Twitter: "La competenza non basta... salvo pensare che gli uomini siano statisticamente più competenti"replica a Diego Bianchi sul caso Propaganda Live. "Scegliamo le persone per storia e competenza, non per il sesso", ha detto ieri il conduttore del programma commentando la decisione ...Rula Jebreal ha rifiutato l'invito a parrtecipare a Propaganda Live. Diego Bianchi, il presentatore, ha spiegato quello che era successo in diretta, mostrando la sua disapprovazione per ...Condividi questo articolo:(Adnkronos) – “Rula Jebreal non conosce Propaganda Live”. Diego Bianchi apre Propaganda Live soffermandosi sul ‘caso Rula Jebreal’. La giornalista avrebbe dovuto partecipare ...