Pioli: “Ecco come abbiamo superato le sconfitte contro Sassuolo e Lazio” (Di sabato 15 maggio 2021) Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato, alla vigilia di Milan-Cagliari, di come la sua squadra ha reagito dopo quel doppio pesante k.o. Leggi su pianetamilan (Di sabato 15 maggio 2021) Stefano, tecnico rossonero, ha parlato, alla vigilia di Milan-Cagliari, dila sua squadra ha reagito dopo quel doppio pesante k.o.

Advertising

PianetaMilan : #Pioli: “Ecco come abbiamo superato le sconfitte contro @SassuoloUS e @OfficialSSLazio' - #ACMilan #Milan - infoitsport : Milan, lasciar andare Calhanoglu può essere un azzardo: ecco perché è così importante per Pioli - Fprime86 : RT @cmdotcom: #Milan, lasciar andare #Calhanoglu può essere un azzardo: ecco perché è così importante per #Pioli - sportli26181512 : Milan, lasciar andare Calhanoglu può essere un azzardo: ecco perché è così importante per Pioli: Calhanoglu e il Mi… - cmdotcom : #Milan, lasciar andare #Calhanoglu può essere un azzardo: ecco perché è così importante per #Pioli… -