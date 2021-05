Pd: Letta, ‘serve una nuova bussola per entrare in un mondo nuovo’ (Di sabato 15 maggio 2021) Roma, 15 mag (Adnkronos) – “Entriamo in un mondo nuovo, abbiamo bisogno di una bussola, di punti cardinali. Sappiamo che tutto è possibile, che i cambiamenti sono radicali e che ci sono grandi opportunità. Abbiamo bisogno di un pensiero per agire in un mondo nuovo che non può essere quello del passato”. Lo ha detto Enrico Letta introducendo la lectio di Jean-Paul Fitoussi al corso di politica ‘Il mondo dopo’ sul tema ‘la società e l’economia italiana alla prova del rilancio’. “Andiamo e siamo dentro un tempo in cui la crescita è diminuita, i debiti sono aumentati, il deficit è aumentato e tutti sappiamo che abbiamo bisogno di più spesa pubblica per il welfar e di spesa statale -ha spiegato il segretario del Pd-. Con la bussola e i punti cardinali dell’economia di ieri questa ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 15 maggio 2021) Roma, 15 mag (Adnkronos) – “Entriamo in unnuovo, abbiamo bisogno di una, di punti cardinali. Sappiamo che tutto è possibile, che i cambiamenti sono radicali e che ci sono grandi opportunità. Abbiamo bisogno di un pensiero per agire in unnuovo che non può essere quello del passato”. Lo ha detto Enricointroducendo la lectio di Jean-Paul Fitoussi al corso di politica ‘Ildopo’ sul tema ‘la società e l’economia italiana alla prova del rilancio’. “Andiamo e siamo dentro un tempo in cui la crescita è diminuita, i debiti sono aumentati, il deficit è aumentato e tutti sappiamo che abbiamo bisogno di più spesa pubblica per il welfar e di spesa statale -ha spiegato il segretario del Pd-. Con lae i punti cardinali dell’economia di ieri questa ...

Advertising

TV7Benevento : Pd: Letta, 'serve una nuova bussola per entrare in un mondo nuovo'... - xposeidone : RT @fdragoni: Serve una missione più larga per la maggioranza = #Draghi deve durare fino al 2023 (possibilmente senza la #Lega) = così nel… - assaloni : RT @fdragoni: Serve una missione più larga per la maggioranza = #Draghi deve durare fino al 2023 (possibilmente senza la #Lega) = così nel… - MenegazziMarina : RT @fdragoni: Serve una missione più larga per la maggioranza = #Draghi deve durare fino al 2023 (possibilmente senza la #Lega) = così nel… - Bobbio65M : RT @fdragoni: Serve una missione più larga per la maggioranza = #Draghi deve durare fino al 2023 (possibilmente senza la #Lega) = così nel… -

Ultime Notizie dalla rete : Letta ‘serve Comunali 2021 a Bologna, il campo minato del Pd: la renziana Conti insidia Lepore, l’uomo di Letta Corriere della Sera