Patate | 5 ricette imperdibili tra classiche e americane

(Di sabato 15 maggio 2021) Incredibilmente versatili, adatte a ogni abbinamento possibile e immaginabile, collegate sempre a qualcosa di speciale e ai pranzi in famiglia, perfette tanto in inverno quanto in estate: parliamo delle patate, ortaggio che salva spessissimo i nostri pranzi e le nostre cene e che oggi assaggeremo in 5 ricette imperdibili; includeremo anche le cosiddette patate americane, quelle arancioni e saporite chiamate anche batate o patate dolci.