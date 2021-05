Papa Francesco | l' abuso sui minori è un omicidio psicologico

(Di sabato 15 maggio 2021) Bergoglio riceve in udienza l'associazione Meter, impegnata dal 1989 nella lotta alla pedofilia in Italia e in altri Paesi: "Doverose la denuncia e la prevenzione"

Il tema principale dell'evento trae ispirazione da un pensiero ditratto dal messaggio per la 55ma Giornata mondiale delle Comunicazioni sociali, in cui dice che 'ogni strumento è ...Francesca Baldini, moderatrice dell'incontro ha ricordato le parole diagli "Stati generali della natalità", che ha esortato a considerare i figli come un dono e la necessità di ...Dobbiamo lottare con questa abitudine vecchia di coprire”. Il Pontefice: 'L'abuso sui minori è una sorta di 'omicidio psicologico' e in tanti casi una cancellazione dell'infanzia'. “Anche oggi vediamo ...I nuovi membri sono stati nominati a giugno 2020. Ma nell’Annuario pontificio non c’è traccia della commissione, pure considerato un organismo di Curia.