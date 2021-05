Mugcake al limone e pistacchio | per una pausa dolce e profumata

Leggi su chedonna

(Di sabato 15 maggio 2021) Scopriamo come preparare una meravigliosaal. Un dessert raffinato perfetto per colazione e anche per merenda. Lesono delle tortine deliziose e velocissime da preparare, sono delle torte in tazza che vengono cotte nel forno a microonde. Oggi vi presentiamo unaal. Un impasto soffice aromatizzato L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it