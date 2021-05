Metroferrovia Messina-Giampilieri | “rivedere orari e coincidenze per dare un senso al biglietto unico”

(Di sabato 15 maggio 2021), la nota di Giosuè Malaponti, Presidente Comitato Pendolari Siciliani Ciufer “Conclusosi dopo circa sei anni di incontri tra i vari attori il progetto delintegrato tra comune di, Atm, Trenitalia e Regione Siciliana”. Lo afferma in una nota Giosuè Malaponti – Presidente Comitato Pendolari Siciliani – Ciufer. “Un plauso a tutti e in special modo all’assessore regionale ai trasporti, On. Marco Falcone, che ha voluto fortemente, dopo l’integrazione vettoriale e tariffaria realizzata a Palermo, portare a conclusione, anche nella città dello Stretto, quanto era previsto nel Contratto di Servizio tra Regione e Trenitalia. Infatti nel Contratto di Servizio 2017-2026, all’articolo 14, in tema di obblighi tariffari e gratuità, al punto 10 prevedeva ...

messina_oggi : 'Conclusosi dopo circa sei anni di incontri tra i vari attori il progetto del biglietto integrato tra Comune di Mes… - messina_oggi : 'Conclusosi dopo circa sei anni di incontri tra i vari attori il progetto del biglietto integrato tra Comune di Mes… - messina_oggi : 'Conclusosi dopo circa sei anni di incontri tra i vari attori il progetto del biglietto integrato tra Comune di Mes… -

Ultime Notizie dalla rete : Metroferrovia Messina

Sicilia Oggi Notizie

La situazione di intasamento è causata dalla chiusura dello svincolo diGazzi, ... potrebbe non essere una cattiva idea dotarsi del biglietto integrato tram - bus -e sperimentare ...Nel corso del punto stampa organizzato in occasione del viaggio che ha inaugurato il nuovo biglietto integrato delladi, l'assessore alle Infrastrutture della Regione Siciliana, Marco Falcone , ha affrontato lo spinoso tema del Ponte sullo Stretto , non lesinando critiche al governo nazionale ...di Michele Bruno – continuano ancora oggi i disagi sulla Strada Statale 114, soprattutto in direzione Palermo (verso il centro Città) e in Autostrada, soprattutto a ridosso degli svincoli di San Filip ...Trenitalia e ATM: dal 1° maggio 2021 biglietto unico e nuova tariffa metropolitana; a giugno 10 corse in più Messina-Giampilieri ...