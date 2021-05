Malattia di Crohn e colite ulcerosa, più a rischio le donne (Di sabato 15 maggio 2021) Le malattie infiammatorie croniche intestinali (MICI, secondo l`acronimo italiano, o IBD - Inflammatory Bowel Diseases - secondo quello anglosassone) sono patologie infiammatorie croniche dell`intestino e si distinguono in Malattia di Crohn e colite ulcerosa. Recenti studi hanno dimostrato che sembrano esserci piccole differenze nella loro incidenza a seconda del genere. C`è una leggera predominanza nel sesso femminile per quanto riguarda la Malattia di Crohn; al contrario, la colite ulcerosa prevale leggermente tra gli uomini. Sulle donne però è necessario porre un`attenzione particolare, visto che queste patologie possono avere un impatto su quasi ogni fase della vita, dalla prima mestruazione alla gravidanza, fino alla menopausa."Le ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 15 maggio 2021) Le malattie infiammatorie croniche intestinali (MICI, secondo l`acronimo italiano, o IBD - Inflammatory Bowel Diseases - secondo quello anglosassone) sono patologie infiammatorie croniche dell`intestino e si distinguono indi. Recenti studi hanno dimostrato che sembrano esserci piccole differenze nella loro incidenza a seconda del genere. C`è una leggera predominanza nel sesso femminile per quanto riguarda ladi; al contrario, laprevale leggermente tra gli uomini. Sulleperò è necessario porre un`attenzione particolare, visto che queste patologie possono avere un impatto su quasi ogni fase della vita, dalla prima mestruazione alla gravidanza, fino alla menopausa."Le ...

