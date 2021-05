M5s | Conte | ' Cammino con Pd e Leu continui | si dia orizzonte politico'

(Di sabato 15 maggio 2021) Il leader in pectore del M5S Giuseppe, nel corso dell'assemblea nazionale di Articolo Uno, traccia il percorsofuturo del movimento: Penso che l'esperienza M5S - Pd - Leu non possa ...

Advertising

fattoquotidiano : LA BATTAGLIA SUI SERVIZI L’eco della sua ira rimbomba ancora, dentro il M5S. “Giuseppe Conte era davvero furioso”,… - fattoquotidiano : M5s, Conte lancia le “5 stelle europee”per il futuro dell’Ue: dalla Salute alla democrazia partecipativa e il salar… - davidallegranti : È diventata una barzelletta – Roma, 9 mag.(Adnkronos) - 'Grande mossa della Raggi. Ha costretto Conte ad appoggiarl… - ilriformista : L’ “affascinante avventura” – così la definirono Letta e Conte al loro primo incontro due mesi fa – è già finita (d… - LelloEsposito5 : RT @Nico01042014: Il Papa ringrazia draghi per l’attenzione alla famiglia. Peccato però che l’assegno unico per le famiglie è stato voluto… -

Ultime Notizie dalla rete : M5s Conte

Secondo Giuseppeoccorre "rafforzare il dialogo" fra il Movimento 5 stelle, il Pd, LeU. L'ex presidente del ...line di Articolo 1."L'occasione immediata - ha osservato il leader in pectore del...Il leader in pectore delGiuseppe, nel corso dell'assemblea nazionale di Articolo Uno, traccia il percorso politico futuro del movimento: Penso che l'esperienza- Pd - Leu non possa essere accantonata' . 'Questa ...Per l'ex presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, "sono tre i punti che dobbiamo darci: fiducia, identità, ecologia integrale. La ...Il leader in pectore del M5S Giuseppe Conte, nel corso dell'assemblea nazionale di Articolo Uno, traccia il percorso politico futuro del movimento: Penso che l'esperienza M5S-Pd-Leu non possa essere a ...