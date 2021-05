Lorenzo Sonego, un altro capolavoro per la semifinale agli Internazionali d’Italia! Battuto Andrey Rublev, e ora c’è Djokovic (Di sabato 15 maggio 2021) 14 anni dopo Filippo Volandri, un italiano torna in semifinale agli Internazionali d’Italia. Lorenzo Sonego, con una partita spettacolare, si guadagna il diritto di affrontare Novak Djokovic (vincitore quasi contemporaneamente sul greco Stefanos Tsitsipas) non prima delle 18:30 sul Centrale. Maestoso il 3-6 6-4 6-3 con cui anche il russo Andrey Rublev è costretto a cadere, nel tripudio di un Grandstand che sospinge e sostiene il torinese fino alla fine delle due ore e 33 minuti del match che si sarebbe dovuto disputare ieri, ma è stato rinviato a causa della pioggia. Sarebbe riduttivo parlare solo dei numeri, del conto vincenti-gratuiti che dice 29-26 per Sonego e 37-35 per Rublev; sarebbe anche riduttivo parlare delle ... Leggi su oasport (Di sabato 15 maggio 2021) 14 anni dopo Filippo Volandri, un italiano torna ind’Italia., con una partita spettacolare, si guadagna il diritto di affrontare Novak(vincitore quasi contemporaneamente sul greco Stefanos Tsitsipas) non prima delle 18:30 sul Centrale. Maestoso il 3-6 6-4 6-3 con cui anche il russoè costretto a cadere, nel tripudio di un Grandstand che sospinge e sostiene il torinese fino alla fine delle due ore e 33 minuti del match che si sarebbe dovuto disputare ieri, ma è stato rinviato a causa della pioggia. Sarebbe riduttivo parlare solo dei numeri, del conto vincenti-gratuiti che dice 29-26 pere 37-35 per; sarebbe anche riduttivo parlare delle ...

Eurosport_IT : ROMA HA UN NUOVO GLADIATORE! ???? In rimonta, dopo Thiem, Sonego batte Rublev in tre set 3-6 6-4 6-3! Un italiano è… - WeAreTennisITA : LO SPIRITO DEL GUERRIERO ???? Posseduto da una forza interiore devastante e sospinto dal pubblico: così Lorenzo Sone… - Coninews : SONEGO DA IMPAZZIREEEEE! ?? Battuto Andrey Rublev in rimonta 3-6 6-4 6-3! Lorenzo #Sonego è in SEMIFINALE agli… - AcIsola : RT @Eurosport_IT: ROMA HA UN NUOVO GLADIATORE! ???? In rimonta, dopo Thiem, Sonego batte Rublev in tre set 3-6 6-4 6-3! Un italiano è di nuo… - brasato68 : RT @SuperTennisTv: LORENZO in SEMIFINALE agli #IBI21! ?? STRATOSFERICO Sonego alla sua prima SF in un Masters 1000! ???? #tennis #SonegoRub… -