Lombardia, Fontana chiede le dosi di AstraZeneca avanzate: «Figliuolo pronto alla redistribuzione» (Di sabato 15 maggio 2021) Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, è pronto a ricevere le dosi di vaccino AstraZeneca che le altre Regioni non riescono a smaltire. E il generale per l’emergenza Coronavirus Francesco Figliuolo avrebbe preso atto della richiesta, comunicando alla Regione che nei prossimi giorni provvederà, con la sua cabina di regia, «a ridistribuire sul territorio queste dosi». Intervenendo alla trasmissione Dentro i fatti in onda su TgCom24, Fontana ha dichiarato che «i nostri cittadini (i residenti in Lombardia, ndr), sia per il fatto che hanno avuto una situazione più drammatica, sia perché si lasciano convincere dai nostri medici, non rifiutano il vaccino AstraZeneca, se non ... Leggi su open.online (Di sabato 15 maggio 2021) Il presidente della Regione, Attilio, èa ricevere ledi vaccinoche le altre Regioni non riescono a smaltire. E il generale per l’emergenza Coronavirus Francescoavrebbe preso atto della richiesta, comunicandoRegione che nei prossimi giorni provvederà, con la sua cabina di regia, «a ridistribuire sul territorio queste». Intervenendotrasmissione Dentro i fatti in onda su TgCom24,ha dichiarato che «i nostri cittadini (i residenti in, ndr), sia per il fatto che hanno avuto una situazione più drammatica, sia perché si lasciano convincere dai nostri medici, non rifiutano il vaccino, se non ...

