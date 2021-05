LIVE Moto3, GP Francia in DIRETTA: tra 20 minuti la Q1, Acosta cerca l’accesso alla seconda sessione (Di sabato 15 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE DIRETTA LIVE FP3, FP4 E QUALIFICHE MOTOGP ALLE 9.55, 13.30 E 14.10 12.24 La classifica combinata dopo le libere. I primi 14 di questa graduatoria passano DIRETTAmente in Q2. 2 G.RODRIGO ARG Indonesian Racing Gresini Moto3 HONDA 1’53.933 10 1’42.150 12 1’55.866 11 2 40 D.BINDER RSA Petronas Sprinta Racing HONDA 1’54.831 15 0.126 0.126 1’42.276 16 1’56.331 15 3 5 J.MASIA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1’54.474 15 0.181 0.055 1’42.331 13 1’55.606 13 4 23 N.ANTONELLI ITA Avintia Esponsorama Moto3 KTM 1’54.621 16 0.337 0.156 1’42.487 14 1’55.088 19 5 53 D.ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Tech 3 KTM 1’57.086 12 0.360 0.023 1’42.510 16 1’57.172 17 6 16 A.MIGNO ITA Rivacold Snipers Team HONDA 1’54.332 10 0.388 0.028 1’42.538 13 1’54.758 16 7 55 ... Leggi su oasport (Di sabato 15 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAFP3, FP4 E QUALIFICHE MOTOGP ALLE 9.55, 13.30 E 14.10 12.24 La classifica combinata dopo le libere. I primi 14 di questa graduatoria passanomente in Q2. 2 G.RODRIGO ARG Indonesian Racing GresiniHONDA 1’53.933 10 1’42.150 12 1’55.866 11 2 40 D.BINDER RSA Petronas Sprinta Racing HONDA 1’54.831 15 0.126 0.126 1’42.276 16 1’56.331 15 3 5 J.MASIA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1’54.474 15 0.181 0.055 1’42.331 13 1’55.606 13 4 23 N.ANTONELLI ITA Avintia EsponsoramaKTM 1’54.621 16 0.337 0.156 1’42.487 14 1’55.088 19 5 53 D.ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Tech 3 KTM 1’57.086 12 0.360 0.023 1’42.510 16 1’57.172 17 6 16 A.MIGNO ITA Rivacold Snipers Team HONDA 1’54.332 10 0.388 0.028 1’42.538 13 1’54.758 16 7 55 ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Moto3 GP Francia in DIRETTA: Rodrigo svetta nella combinata Fernandez al comando nella FP3. Alle 12.35 la Q1 -… - AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #Moto3 #FrenchGP #LeMansGP Il più veloce sul bagnato è stato #AdrianFernandez @Max_Racing_Team - - motograndprixit : #Moto3 #FrenchGP #LeMansGP Il più veloce sul bagnato è stato #AdrianFernandez @Max_Racing_Team - - zazoomblog : LIVE Moto3 GP Francia in DIRETTA: pista bagnata a Le Mans. Gabriel Rodrigo guida la combinata - #Moto3 #Francia… - zazoomblog : LIVE Moto3 GP Francia in DIRETTA: bandiera verde! Scatta la FP3 da Le Mans - #Moto3 #Francia #DIRETTA: #bandiera -