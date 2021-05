Lara pallavolista e incinta ha vinto la sua battaglia (Di sabato 15 maggio 2021) Lara Lugli ha vinto la sua battaglia: l'ex pallavolista carpigiana, oggi 41enne, che si era vista negare lo stipendio dalla squadra di Pordenone perché era rimasta incinta ha ottenuto il rispetto del ... Leggi su quotidiano (Di sabato 15 maggio 2021)Lugli hala sua: l'excarpigiana, oggi 41enne, che si era vista negare lo stipendio dalla squadra di Pordenone perché era rimastaha ottenuto il rispetto del ...

