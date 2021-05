La guerra tra Israele e Hamas sembra essere soltanto all’inizio

(Di sabato 15 maggio 2021) Le milizie israeliane hanno attaccato la Striscia di Gaza per tutta la notte. Non si ferma l’offensiva aerea disulla striscia di Gaza. Al Jazeera racconta infatti di comestia continuando a bombardare la zona, e in particolare la parte settentrionale di Gaza City. L’agenzia di stampa ha inoltre rivelato come durante la L'articolo proviene da Consumatore.com.

...2021 - Sempre più pesante il biancio degli scontriIsraele e palestinesi che ha di nuovo incendiato la Striscia di Gaza . E sono come sempre i bambini a pagare un prezzo altissimo alla. L'......del Secondo Triumvirato (insieme a Marco Antonio e Marco Emilio Lepido) e nellacontro i ... arriva fino in Sicilia, dove rimane per circa un anno, ospite di Sesto Pompeo, di cui divental'...Mentre cresce il pressing per una tregua, la guerra tra Israele e Hamas è entrata in una nuova fase con l'offensiva lanciata l'altra notte dalle forze aeree e terrestri israeliane nella Striscia di Ga ...Il conflitto aperto iniziato cinque giorni fa prosegue: nella notte gli aerei israeliani hanno continuato a bombardare la Striscia, da cui si intensifica il lancio di razzi; le proteste iniziano anche ...